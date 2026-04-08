Güncel

Bursa'da silahlar konuştu! Sokak ortasında dehşet

Bursa'da çıkan silahlı kavgada tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde 5 boş kovan bulundu. Polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA8 Nisan 2026 Çarşamba 09:38
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslar kamyonetle sokağa geldi.

Mahalleye yeni taşındığı öğrenilen kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, tabancayla ateş açılması sonucu Hazar C. (25) ile Berat C. (14) yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 5 adet boş kovan bulurken, şüpheli şahıs veya şahıslar olay yerinden kaçtı. Kavgada kamyonetin camlarının kırıldığı görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

  • silahlı kavga
  • yaralılar
  • polis inceleme

