  • Bursa'da silahlı dehşet! Katil etkisiz hale getirildi
Bursa'da bir kadını silahla öldüren şüpheli, olay sonrası polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 13:09
Osmangazi ilçesi Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde, bir araçta kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri, Meryem Altaş (34) idaresindeki 16 KCJ 99 plakalı otomobili durdurdu.

Altaş, araçta yolcu olarak bulunan şüpheli B.İ'de (30) silah bulunduğu uyarısını yaptı. Bu sırada arka koltukta bulunan B.İ. araçtan inip sürücüye silahla ateş etti.

Silahını polislere doğrultan zanlı, ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Sürücü Altaş ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yaralı şüpheli ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

  • kadın cinayeti
  • bursa polis operasyonu
  • soruşturma başlatıldı

ÖNERİLEN VİDEO

3 dakikada 22 milyon liralık vurgun: Altınlarını teslim aldı, ülkesine döndü

Kapat
Video yükleniyor...

