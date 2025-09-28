İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA28 Eylül 2025 Pazar 23:00
Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Ahmet Kılıçarslan (25), Kırsal Kozluca Mahallesi yolunda aralarında husumet bulunan Fırat D. (22) ile karşılaştı.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş etti. Kavgada, Ahmet Kılıçarslan, Fırat D. ve Samet S. (20) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kılıçarslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri ilçe merkezi ile kırsal bölgelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkametlere yapılan baskınlarda 2 tabanca, 2 kısa namlulu özel yapım ruhsatsız av tüfeği ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

