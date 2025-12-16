İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7059
  • EURO
    50,3238
  • ALTIN
    5888.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bursa'da silahlı kavga: Yaralılar var

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

AA16 Aralık 2025 Salı 07:08 - Güncelleme:
Bursa'da silahlı kavga: Yaralılar var
ABONE OL

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.K. ile M.S. arasında bir eğlence mekanının çıkışında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.S, silahla B.K'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu B.K. ve eğlence mekanının önünde duran Ö.Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları civardaki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi M.S. ise gözaltına alındı.

  • Bursa
  • silahlı kavga
  • yaralı

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.