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Bursa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Nilüfer ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

AA27 Mayıs 2022 Cuma 03:41 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Alaaddinbey Mahallesi Taşlıpare Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz kimlikleri belirlenmeyen şüpheli veya şüpheliler, Hüseyin İ. (44) ile Metin D'ye (40) tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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