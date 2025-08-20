İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

Bursa'da şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç dehşet halde bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu.

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
Olay, Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sargın (23), gece saatlerinde işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babası ile yaşadığı evine gitti. Baba Yusuf Sargın, iki katlı evin birinci katında yaşayan oğlunu sabah saatlerinde uyandırmak için alt kata indi. Oğlu Mehmet'i başı çekyatın altına sıkışmış ve hareketsiz halde bulan baba, 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

