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Bursa'da tacizci doktora gereği yapıldı: Mahkeme hükmetti

İnegöl'de Zeynep O. isimli sosyal medya kullanıcısı, bir cildiye doktoru için 'taciz soruşturması başlatılıyor' paylaşımıyla gündem olmuştu. Şikayetler üzerine gözaltına alınan doktor M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA1 Kasım 2024 Cuma 23:58 - Güncelleme:
Bursa'da tacizci doktora gereği yapıldı: Mahkeme hükmetti
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Edinilen bilgiye göre, Zeynep O. isimli şahıs sosyal medya hesaplarından bir doktorla ilgili taciz iddiası ortaya attı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatılıyor. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi" dedi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyadaki şikayetler üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Uzman Doktor M.A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktorun iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

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