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Bursa'da tarihi eser kaçakçılığına operasyon

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Bursa'da tarihi eser kaçakçılığına operasyon
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö, A.Ö. ve S.E.Ö'nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine takip başlattı.

Çalışmalar neticesinde, Panayır Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, define aramak için kullanılan çok sayıda materyal, 46 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait fişekler, patlayıcı maddeler ve çeşitli aletler ele geçirildi.

Ekipler, adresteki 3 kişiyi gözaltına alındı.

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