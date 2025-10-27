İSTANBUL 26°C / 13°C
Güncel

Bursa'da tarihi eser operasyonu... Binden fazla obje ele geçirildi

Bursa'da, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1014 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 22:36
Bursa'da tarihi eser operasyonu... Binden fazla obje ele geçirildi
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçakçılığı ve eserlerin usulsüz ticaretine ilişkin faaliyetlerin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamet ve iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 774 sikke, 240 obje, 2 ruhsatsız tabanca, 137 fişek ve el telsizi ele geçirildi.

Yakalanan C.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

