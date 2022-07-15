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Bursa'da ticari kamyonet yandı

Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari kamyonet kısa sürede küle döndü. Sürücü şans eseri kurtuldu.

IHA15 Temmuz 2022 Cuma 09:28 - Güncelleme:
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu caddesi Cumalıkızık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu caddesinden doğu yönüne seyreden hafif ticari kamyonet sürücüsü, aracın motor kısmından çıkan dumanları fark ederek aracını yolun sağına çekti. Aracın durmasıyla motor kısmını saran alevler kısa sürede tüm araca yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Ticari araç tamamen yanarak küle döndü. Yangın anları ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

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