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Bursa'da TIR otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da otobanda hafriyat yüklü kamyon yolcu otobüsüne arkadan çarptı, kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı

IHA5 Mayıs 2022 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, kaza 16.00 sıralarında Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 16 JZD plakalı hafriyat kamyonu Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki 24 ZSZ plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otobüsün arka kısmında bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü ise aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması ve ölen yolcunun kimliğini tespit çalışması sürüyor

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