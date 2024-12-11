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Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Bursa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Osman Yanık'ın (65) kullandığı 16 RB 176 plakalı hafif ticari araç, Orhaneli-Harmancık kara yolun Osman U. (55) idaresindeki 16 BLM 519 plakalı tırla çarpıştı. Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, emekli imam olduğu öğrenilen sürücü Yanık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yanık'ın cansız bedeni, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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