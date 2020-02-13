İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0528
  • EURO
    6,5893
  • ALTIN
    304.376
  • BIST100
    120049
Güncel

Bursa'da, TOKİ'nin 3200 konutu için zemin etüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Her yıl 100 bin toplu konut' hamlesi için Bursa'da projelere zemin etütleri yapılacak.

IHA13.02.2020  09:18 - Güncelleme: 13.02.2020  09:18

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Bursa’daki toplam 3 bin 200 konutluk proje grubu için teknik hazırlığı yürütüyor. Bu çalışmaların yaptırılması için bu hafta tamamlanması öngörülen ihale sonrasıyla konut alanlarının zemin analizlerle elde edilecek. İhaleyle 8 bin 100 metre sontaj hizmetiyle beraber, 225 serim jeofonaralığı, 225 adet jeoteknik amaçlı pressiyometre deneyi uygulanacak. Bu teknik çalışmalar, zemin özelliğine göre deprem riskine karşı inşaat projelerine ait hesaplamalara dayanak oluşturacak.

Zemin etütleri, 1 ayda tamamlanacak. Bursa’daki konut planlamasına göre, Yenişehir’e 200 konut, Gemlik’e 500 konut, Harmancık’a 80 konut, Gürsu’ya 400 konut, Kestel’e 250 konut, Mustafakemalpaşa’ya 694 konut, Orhaneli’ye 126 konut, Yıldırım’a 150 konut ve İnegöl 800 konut kazandırılacak.

Konut edindirme uygulamasında, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri ile en az yüzde 40’ı engellilere de kontenjan ayrıldı.

FETÖ'nün siyasi ayağını bir de CHP'lilerden dinleyin

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

O firmaları tek tek ifşa etti
O firmaları tek tek ifşa etti

O firmaları tek tek ifşa etti

Bombardıman uçakları gönderildi
Bombardıman uçakları gönderildi

Bombardıman uçakları gönderildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.