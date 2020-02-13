Bursa'da, TOKİ'nin 3200 konutu için zemin etüdü

IHA 13.02.2020 09:18 - Güncelleme: 13.02.2020 09:18

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Bursa’daki toplam 3 bin 200 konutluk proje grubu için teknik hazırlığı yürütüyor. Bu çalışmaların yaptırılması için bu hafta tamamlanması öngörülen ihale sonrasıyla konut alanlarının zemin analizlerle elde edilecek. İhaleyle 8 bin 100 metre sontaj hizmetiyle beraber, 225 serim jeofonaralığı, 225 adet jeoteknik amaçlı pressiyometre deneyi uygulanacak. Bu teknik çalışmalar, zemin özelliğine göre deprem riskine karşı inşaat projelerine ait hesaplamalara dayanak oluşturacak.

Zemin etütleri, 1 ayda tamamlanacak. Bursa’daki konut planlamasına göre, Yenişehir’e 200 konut, Gemlik’e 500 konut, Harmancık’a 80 konut, Gürsu’ya 400 konut, Kestel’e 250 konut, Mustafakemalpaşa’ya 694 konut, Orhaneli’ye 126 konut, Yıldırım’a 150 konut ve İnegöl 800 konut kazandırılacak.

Konut edindirme uygulamasında, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri ile en az yüzde 40’ı engellilere de kontenjan ayrıldı.