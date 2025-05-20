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Bursa'da toplu taşımada kriz... Metroları stajyerlere emanet ettiler

Bursa'da belediye ile anlaşamayan BURULAŞ işçileri grev kararı aldı. Toplu iş sözleşmesinden sonuç çıkmayınca haklarını almayana çalışanlar iş bıraktı. Öte yandan grev nedeniyle bazı metroları stajyerlerin çalıştırdığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 10:45 - Güncelleme:
Bursa'da toplu taşımada kriz... Metroları stajyerlere emanet ettiler
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BURULAŞ arasında anlaşma sağlanamadı.

Bursa'da işçilerin grev kararı alması nedeniyle toplu taşımada kriz meydana geldi. Haklarını alamayan işçiler greve katılırken, metro seferlerini yapacak çalışan bulamayan CHP'li Bursa belediyesi, metroları stajyerlere emanet etti. Öte yandan Bursa'da bazı güzergahlarda da trafikte yoğunluk gözlendi.

METRO SEFERLERİ STAJYERE EMANET

BURULAŞ çalışanlarının grev kararı almasının ardından işçiler iş bıraktı. Toplu taşımada grev kararının alınması nedeniyle metro seferlerinin stajyerlere yaptırıldığı öğrenildi.

Bursa'da toplu taşımada anlaşma sağlanamaması üzerine kriz çıkarken, CHP'li Belediyenin stajyerleri çalıştırması sorumsuzluk olarak nitelendirildi.

Can ve mal kaybına davetiye çıkaran "stajyerleri çalıştırma kararı" sosyal medyada tepki çekti.

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