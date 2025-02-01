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Bursa'da toplu taşımaya zam

Bursa'da Burulaş tarafından şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olan zam ile tam bilet fiyatı 26 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 6,5 TL olarak belirlendi. Burulaş 1 Ağustos 2024 tarihinde de zam yapmıştı.

IHA1 Şubat 2025 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
Bursa'da toplu taşımaya zam
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1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Tam Bilet: 26 TL, öğrencilere ve eğitime katkı sağlamak amacıyla tam bilet fiyatından yüzde 75 indirimli olarak öğrenci bilet bedeli 6,5 TL olarak belirlendi. Öğrencilerin bilet fiyatlarında Bursa en ucuz ikinci şehir olarak ön plana çıkıyor.

Gittiğin kadar öde uygulamasında da 1-5 istasyon arası 5 TL olan iade ücreti, 6,50 TL'ye yükseltildi. Tam kart aktarma indirimi ücreti ise 8,60 TL'den, 11,20 TL'ye yükseltildi. 65 yaş üstü vatandaşlar ise ücretsiz olarak toplu ulaşımı kullanmaya devam edecek.

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