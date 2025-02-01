Bursa'da toplu taşımaya zam

1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Tam Bilet: 26 TL, öğrencilere ve eğitime katkı sağlamak amacıyla tam bilet fiyatından yüzde 75 indirimli olarak öğrenci bilet bedeli 6,5 TL olarak belirlendi. Öğrencilerin bilet fiyatlarında Bursa en ucuz ikinci şehir olarak ön plana çıkıyor.

Gittiğin kadar öde uygulamasında da 1-5 istasyon arası 5 TL olan iade ücreti, 6,50 TL'ye yükseltildi. Tam kart aktarma indirimi ücreti ise 8,60 TL'den, 11,20 TL'ye yükseltildi. 65 yaş üstü vatandaşlar ise ücretsiz olarak toplu ulaşımı kullanmaya devam edecek.