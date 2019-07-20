Bursa'da trafik kazası: 2 ölü

Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Gedelek Mahallesi yakınlarında yolun sağında güvenlik şeridinde park halinde olan Metin Ceylan'ın (48) kullandığı 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü Temür ile yanında bulunan Abdullah Arslan (37) araç içerisine sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan Temür, Gemlik Devlet Hastanesi'ne, Arslan ise Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Temür ve Arslan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.