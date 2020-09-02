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Bursa'da trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

DHA02 Eylül 2020 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:56
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Kaza, saat 02.00 sıralarında, İznik- Adapazarı yolu Çiçekli mevkisinde meydana geldi. İznik yönüne doğru giden K.Ö. (26) yönetimindeki 37 RC 730 plakalı TIR, karşı yönden gelen Aydın Arı'nın (31) kullandığı 11 SA 449 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Arı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü K.Ö. ise ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kazanın şiddetiyle parçalanarak, yola savrulan otomobilin motoruna, bu sırada bölgeden geçen Faruk Pirantepe'nin kullandığı 41 LC 784 plakalı otomobil çarptı. Araçta hasar meydana geldi.

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