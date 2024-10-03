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  • Bursa'da yabancı erkek turistler camiye etekle girdi! Gerçek ortaya çıktı
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Bursa'da yabancı erkek turistler camiye etekle girdi! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'daki tarihi Yeşil Cami, erkek turistlerin dini kurallara gösterdiği saygıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, turist kafilesindeki erkeklerin, şort giymemek için camiye girişte kadınlar için temin edilen etekleri şortlarının üzerine giydiği görüntülendi. Video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Bursa'da yabancı erkek turistler camiye etekle girdi! Gerçek ortaya çıktı
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İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ayşenur Şaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan videoda, bir turist kafilesindeki erkeklerin saygıdan dolayı şortlarının üzerine etek giyip camiyi gezdiği ve fotoğrafladığı görüldü. Video, paylaşıldığı mecralarda çok sayıda beğeni aldı.

"TURİSTLER KURALLARA UYUYOR"

"Erkekler genelde böyle giyinip birbirlerini hatıra fotoğrafı çekip gülüşüyorlar. Ona da şahit olduk." diyen Yeşil Cami müezzin kayyımı İrfan Akbulut, kılık kıyafetle ilgili sözlü uyarıda bulunulmamasına rağmen turistlerin kurallara uyduğunu ifade etti.

"SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ALGI OLUŞTU"

Akbulut, turistlerin kurallara uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sosyal medyada sanki yanlış anlayıp da böyle giyindikleri gibi bir algı oluştu gördüğümüz kadarıyla ama değil. Onların İslam'a olan saygılarından, İslam'a olan hürmetlerinden ve buranın kurallarına uymaya gayret göstermelerinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış anlamayla kesinlikle bir ilgisi yoktur." dedi.

"İSTEYEN TURİSTLERE KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİYORUZ"

Kur'an-ı Kerim'in 16 farklı dilde mealini bulundurduklarını, isteyen turistlere hediye ettiklerini anlatan Akbulut, "İslam'a ve İslam'ın mabetlerine inanılmaz derecede özellikle birkaç senedir çok büyük bir ilgi var. Bundan da son derece memnunuz. Tabii ki İslam'ı tanımalarını, İslam ile müşerref olmalarını da temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

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