İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9269
  • EURO
    52,6961
  • ALTIN
    6817.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da yangın faciası: Alevlerin ortasında kaldılar
Bursa'da yangın faciası: Alevlerin ortasında kaldılar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, dumandan etkilenen bir kişi ise tedavi altına alındı. Vücudunun büyük bölümü yanan 33 yaşındaki Onur Özlem'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 10:44
ABONE OL

Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'ta 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemelerde Onur Özlem'in (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

VÜCUDUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YANDI

Dumandan etkilenen Özlem'in babaannesi Ünzile Özlem (84) ise 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun büyük bölümü yanan Onur Özlem'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Market ortasında acımasızca darp etti: Bakanlık özel gereksinimli çocuk için devreye girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.