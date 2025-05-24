İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2025 Cumartesi / 27 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bursa'da yangın paniği! Ekipler seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

IHA24 Mayıs 2025 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Bursa'da yangın paniği! Ekipler seferber oldu
ABONE OL

Yangın, saat 22.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi'nde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren Yıldız Entegre isimli bir fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.