  • Bursa'da yaz dönemi için alarm seviyesi yükseldi! Valilikten 23 maddelik yangın kararı
Bursa'da yaz dönemi için alarm seviyesi yükseldi! Valilikten 23 maddelik yangın kararı

Bursa Valiliği, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı 23 maddelik yasak ve tedbir kararını açıkladı. Karar kapsamında piknik, anız yakımı ve avlanma yasaklanırken, çeşitli etkinlikler izne bağlandı.

İHA14 Mayıs 2026 Perşembe 13:42
Bursa Valiliği, 5 Mayıs 2026'da toplanan Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu kararlarını kamuoyuna duyurdu. Alınan 23 maddelik önlem paketinde özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılması, anız yakımı ve kontrolsüz etkinliklerle ilgili yasaklar dikkat çekti.

Valilik açıklamasında, sıcak hava ve rüzgârın etkisiyle yangın riskinin ciddi seviyelere ulaştığı vurgulanarak vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uymaları istendi.

ORMANLIK ALANLARDA PİKNİK YASAĞI GETİRİLDİ

Ateşli ve ateşsiz piknik yasaklandı. Sadece resmi mesire alanları ve izinli kır lokantalarında saat 21.00'e kadar faaliyetlere izin verileceği belirtildi.

Ormanlara 4 km mesafede anız, bağ-bahçe ve bitki örtüsü yakılmasına izin verilmeyeceği, ihlal edenlere idari ve adli işlem uygulanacağı duyuruldu.

Yayla ve orman yollarında yapılacak şenlik, kır düğünü, kurultay, ATV/UTV/motosiklet organizasyonları için Valilikten izin alınması zorunlu tutulacağı belirtildi. 16 Mayıs - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlarda avlanma yasaklandı. 1 Haziran - 31 Ekim arasında ilk müdahale ekipleri kritik bölgelere konuşlandırılacak. Jandarma, emniyet ve orman muhafaza ekipleri ortak devriye faaliyetleri yürütecek. Belediyeler yol kenarındaki kuru otları temizleyecek, elektrik hatları kontrol edilecek, AFAD koordinasyonunda gönüllü ekipler hazır bekletilecek. İmamlar, öğretmenler, öğrenciler ve gönüllülere yönelik eğitimler düzenlenecek. Camilerde ve okullarda vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Bursa Valiliği, vatandaşların özellikle sıcak ve rüzgârlı havalarda daha dikkatli davranmasını isteyerek, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu.

