Bursa'da yeşil seferberliği! Küle dönen alanlarda tohumlar toprağa serildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğünün yanan alanları yeniden yeşillendirme çalışmaları kapsamında tohum atma töreni düzenlendi.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi yakınlarında 26 Temmuz'da çıkan ve Harmancık'a sıçrayan yangında hasar gören 4 bin 256 hektar alanın yeniden yeşillendirilmesi için düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangınların söndürülmesi için özveriyle çalışan tüm kurum, kuruluş ve yöre halkına teşekkür etti.

Gösterilen dayanışmanın, devletin afetler karşısındaki gücünü ve birlik beraberliğini ortaya koyduğunu dile getiren Ayyıldız, "Orman Genel Müdürlüğümüz, hem mücadelede hem olayı bütünüyle kavramada, yönetmede, sahada dünyanın en iyisi olduğunun da en güzel örneğini ortaya koydu." dedi.

Ayyıldız, yangından sonra da büyük bir seferberliğin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Temizlik ve hazırlık çalışmaları kısa zamanda tamamlandı. Zarar gören sahaların iyileştirilmesi hem de geleceğe daha dirençli bir orman dokusu oluşturulması amacıyla rehabilitasyon programı hayata geçirildi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimiyle atılan ilk adımlar bugün burada toprağa serpeceğimiz tohumlar ile bölgenin tekrar yeşermesi, daha güçlü, daha sağlıklı bir orman yapısına kavuşması sağlanacaktır."

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da yangın sürecinde devlet-millet işbirliğinin en güzel örneklerinden birinin yaşandığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- "YANAN ALANLARIN TAMAMINI TEKRAR ORMANLAŞTIRACAĞIZ"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise Kastamonu-Karabük sınırındaki yangının mücadelesi sürerken Orhaneli'de yeni bir yangın çıktığı haberini aldıklarını hatırlattı.

Büyük mücadeleler neticesinde yangının kontrol altına alındığını anlatan Karacabey, şöyle konuştu:

"O zaman da söylemiştik. Şimdi tekrar işte bugün onun ispatı niteliğinde buradayız. Bu yanan alanların tamamını biz tekrar inşallah ormanlaştıracağız. Biz şunu her zaman ifade ettik. Ülkemizde yanmış, daha sonra da ormanlaştırılmamış bir karış yer yok. Ülkemizin bugüne kadar yanan alanlarının tamamı tekrar ormanlaştırıldı. Bu sahalarda en kısa sürede ormanlaştırılacak demiştik. İnşallah bugün sizlerle birlikte 11 Kasım'da diktiğimiz fidanların yanında, kalan kısımların tohumlarını da ekeceğiz. Bu sahanın tamamını inşallah en kısa zamanda tekrar yeşertmiş, ormanlaştırmış olacağız."



Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan da bölgede yangının izlerini silmek için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Hasar tespiti, temizlik ve yeniden ormanlaştırma süreci için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Şahan, şunları kaydetti:

"Amacımız yanan sahaları iyileştirmek ve aynı zamanda bölgeye daha dirençli bir orman yapısı kazandırmak olduğu için bilimsel yöntemlerle hazırlanan çalışma programı oluşturuldu. Ormanlarımızın rehabilitasyonu için ağaçlandıracağımız 1085 hektar alanda yapılacak ağaçlandırma için tesis edilecek 22 bin 400 kilometre terasın 800 kilometresini tamamladık. Yangına dirençli orman hedefimiz doğrultusunda planlanan 25 kilometre yangın emniyet yolunun 15 kilometresi, 8 kilometre yangın müdahale cephesinin 4 kilometresini bugün itibarıyla tamamladık. Ağaçlandırma çalışmaları ile 2 milyon 300 bin fidan dikilecek ve 20 ton tohum araziye serpilecek. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde sizlerle birlikte Bursa ilinde toplamda 96 bin fidan dikildi."

Konuşmalardan sonra protokol üyeleri ve öğrenciler, tohumları toprakla buluşturdu.

Törene, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve öğrenciler katıldı.