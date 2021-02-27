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Bursa'da zehir tacirlerine baskın: 3 gözaltı

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu içip, sattıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:33
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İnegöl Jandarma Komutanlığı Dedektifleri (JASAT), İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'taki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, kısa süre takibe alınan eve şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda C.Ç. ve Ç.U. adlı kadın ile SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) A.C.Ç. uyuşturucu madde kullandıkları sırada yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon anında kaydedilen görüntülerde şüphelilerin uyuşturucuları sobada yakmaya çalışmaları yer aldı.

'Takip' isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramada satışa hazır alüminyum folyoya sarılı 50 gram metanfetamin, 35 gram bonzai, uyuşturucu ticaretinde kullanılan çalıntı motosiklet, 5 uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hem satıcı hem de içici oldukları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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