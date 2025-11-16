İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da zincirleme kaza! O anlar kameralara yansıdı
Güncel

Bursa'da zincirleme kaza! O anlar kameralara yansıdı

Bursa'da bir otomobil, sürücü batçıkta araçların durduğunu fark etmeyince en arkadaki otomobilin üzerine çıktı. Yaşanan zincirleme kaza, karşı şeritten gelen otomobilin araç kamerasına yansıdı.

IHA16 Kasım 2025 Pazar 13:45 - Güncelleme:
Bursa'da zincirleme kaza! O anlar kameralara yansıdı
ABONE OL

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Meyil sebebiyle batçıktaki otomobillerin durduğunu göremeyen otomobil sürücüsü, önündeki aracın da hızla sağa geçmesiyle fren bile yapamadan duran araçların son sırasındaki otomobilin üzerine çıktı. 4 otomobilin karıştığı kaza anı ise saniye saniye karşı yönden gelen otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kazaya şahit olan sürücü ve yanındakilerin tepkisi kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Kazada yaralanan olmazken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla yol tekrar çift şerit olarak trafiğe açıldı.

  • batçık kazası
  • araç kamera görüntüsü
  • zincirleme kaza

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.