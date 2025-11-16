Bursa'da zincirleme kaza! O anlar kameralara yansıdı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Meyil sebebiyle batçıktaki otomobillerin durduğunu göremeyen otomobil sürücüsü, önündeki aracın da hızla sağa geçmesiyle fren bile yapamadan duran araçların son sırasındaki otomobilin üzerine çıktı. 4 otomobilin karıştığı kaza anı ise saniye saniye karşı yönden gelen otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kazaya şahit olan sürücü ve yanındakilerin tepkisi kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Kazada yaralanan olmazken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla yol tekrar çift şerit olarak trafiğe açıldı.