Bursa'daki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen ve yoğun dumanın yükseldiği bölgede alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın bölgesine gelen Vali Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgiler aldı.

Canbolat, yaptığı açıklamada, yangına çok sayıda ekibinin müdahale ettiğini, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Canbolat, ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.