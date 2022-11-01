İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2022 Salı / 7 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6097
  • EURO
    18,3993
  • ALTIN
    984.943
  • BIST100
    4054.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'daki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı
Güncel

Bursa'daki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA1 Kasım 2022 Salı 21:52 - Güncelleme:
Bursa'daki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı
ABONE OL

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen ve yoğun dumanın yükseldiği bölgede alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın bölgesine gelen Vali Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgiler aldı.

Canbolat, yaptığı açıklamada, yangına çok sayıda ekibinin müdahale ettiğini, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Canbolat, ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.