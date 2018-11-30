Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan, eski adliye katiplerinin de aralarında yer aldığı 94 sanıktan 24'ü hakkında 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bursa Adliyesinde çalışan eski katiplerin de aralarında yer aldığı 4 tutuklu ve çok sayıda tutuksuz sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklu sanıklar Serkan Kılıçaslan ve Mevlüt Kılınç'a 7 yıl 6'şar ay, Halil İbrahim Gökten ve Tunahan Özdoğan'a 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Heyet ayrıca Gökten ve Özdoğan'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Ayrıca tutuksuz bir sanık 7 yıl 6 ay, 5 sanık 6 yıl 10 ay 15 gün, 7 sanık 6 yıl 3 ay, 2 sanık 4 yıl 2 ay, 5 sanık 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan sanıklardan biri hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Heyet, 41 sanığın dosyasını tefrik ederken, tutuksuz sanıklardan 29'unun ise beraatine hükmetti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından örgüte yönelik operasyonlarda, aralarında Bursa Adliyesinde görevli katipler ve örgütün sözde imamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden 94'ü hakkındaki dosya birleştirilerek Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında dava açılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA