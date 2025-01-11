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Bursa'daki maden sahasında patlatma: 1 ölü

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında kaya parçalarının altında kalan patlatma sorumlusu hayatını kaybetti.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 19:35 - Güncelleme:
Bursa'daki maden sahasında patlatma: 1 ölü
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Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından patlatma işlemi yapıldı.

Patlatmanın ardından işlemi gerçekleştirdiği alana giden Özdoğan, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla bunların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdoğan'ın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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