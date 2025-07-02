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Bursa'daki orman yangınları kontrol altında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Mustafakemalpaşa'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Bursa'daki orman yangınları kontrol altında
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İnegöl'e bağlı Yeni Yörük Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personelle müdahale eden ekipler, yangını fazla büyümeden kontrol altına aldı.

Ekiplerin Mustafakemalpaşa ilçesindeki yangına ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahalesi sürüyor.

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