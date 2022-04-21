Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün 07.30 sıralarında el yapımı patlayıcı ile terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda otobüs ağır hasar alırken, 1 infaz koruma memuru şehit oldu. Saldırı sırasında 4'ü ağır çok sayıda personel de yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamanın elektrik direğinin dibine bırakılan bir EYP'nin patlatılması ile meydana geldiğini duyurdu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Bursa'da yaşanan terör saldırısını A Haber'de yorumladı. Ağar, yaptığı değerlendirmede Bursa'daki terör saldırısının YPG-PKK tarzına benzediğini veya bizzat bu örgütler ya da onlarla iltisaklı yapılar tarafından yapılmış olabileceğini aktardı.

Ağar, EYP ile Bursa'da gerçekleştirilen ve 1 infaz koruma memurunun şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili bir gün önce 3 kişinin yakalanmasına ve terör elebaşı Duran Kalkan'ın mesajlarına dikkat çekti.

Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Kuzeyimizde bir savaş var. Diğer yandan Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilmesiyle ilgili son derece manipülatif hareketler karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle 15 Temmuz darbesi öncesinde bir terör kuşağına girmiştik. Hendek terörü de o dönemlerde yaşanmıştı. Sonrasında hem YPG-PKK hem de işbirlikçileri ve DEAŞ olmak üzere her türlü terör eyleminin altına imza atmıştı.

GÖZDEN KAÇIRILMAMASI GEREKEN DETAY

Bugün ne oldu? Kocaeli'nde 3 tane adam yakalandı. Çekecekleri videolar için bin 500 dolar. Yakacakları her araç için 5 bin dolar vereceklerini söylüyorlar.

EYLEM TARZI YPG-PKK'YI İŞARET EDİYOR

Dün Duran Kalkan'ın bir açıklaması vardı. "Eğer operasyonlar durmazsa terör eylemlerini Türkiye'nin şehirlerine, metropollerine yayacağız"" diyor. Bu tabi PKK-YPG türevi bir yapıyı işaret ediyor.

İlk gözüken veriler eylem tipi olarak da ortaya çıkan video tehdidi itibarıyla da onlar ya da onlarla iltisaklı olanlar tarafından yapılmış olabileceğini söylüyor.

"BU TUZAĞA DÜŞMEMEMİZ GEREKİYOR"

Bursa'daki eylem taktiksel ama ortaya koymuş olduğu etki stratejik. Bu terör eyleminin bütün Türkiye'de veya çevre ülkelerde gündem olmasıyla beraber terörist bir zihin sızması yapmaya çalışıyor. Zihnimizde bir etki koymaya çalışıyor. Bizim korkularımızı, öfkelerimizi, nefretlerimizi, endişelerimizi, kaygılarımızı, belirsizliklerimizi, husumetlerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ve buradan zihnimizden kendi istediği gibi yönetmeye ve yönlendirmeye çalışıyor. Bu tuzağa düşmememiz gerekiyor.