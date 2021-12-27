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Bursa'daki yangın kontrol altında

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:35
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Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki Osmangazi Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Sitesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik ve metal malzemelerin bulunduğu tesisin deposunda başlayan alevleri fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dumanı kentin birçok bölgesinden görülen yangını yaklaşık 45 dakikada kontrol altına aldı.

Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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