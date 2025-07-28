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Bursa'daki yangına giderken can vermişlerdi... Kimlikleri belli oldu

Bolu'dan Bursa'daki orman yangınlarına gönüllü olarak yardıma giden üç vatandaş, su tankeriyle geçirdikleri kazada hayatını kaybetti. Engebeli arazide uçuruma yuvarlanan su tankerindeki 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

IHA28 Temmuz 2025 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Bursa'daki yangına giderken can vermişlerdi... Kimlikleri belli oldu
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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına gönüllü olarak müdahale etmek üzere Bolu'dan yola çıkan su tankeri, engebeli arazide uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 gönüllünün kimlikleri açıklandı. Gönüllüler Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel, bugün Gürsu Emirsultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangının Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bu gönüllüler arasında Bolu'dan hiçbir ücret talep etmeden yola çıkan Kazım Bayrak da yer alıyordu. Bayrak'ın kullandığı su tankeri, yangın bölgesine ulaşmak üzere ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Kazım Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, kazanın ardından bölgede uzun süre çalışmalar yürüttü. Kazada hayatını kaybeden üç gönüllünün vefat haberi, ailelerini ve yangınla mücadele eden tüm ekipleri yasa boğdu.

Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden gönüllü kahramanlar Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel, bugün öğle namazına müteakip Gürsu Emirsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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