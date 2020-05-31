Bursa'da silahlı çatışma: 1 polisimiz şehit oldu

31 Mayıs 2020 Pazar 21:27 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 21:29

Bursanın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi sekizinci Engin Sokakta 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, biri polis 5 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.