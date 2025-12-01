İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

Bursa'dan sevindirici haber! 13 yaşındaki kız 2 gün sonra ailesine kavuştu

Bursa'da iki gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

IHA1 Aralık 2025 Pazartesi 15:11
Bursa'dan sevindirici haber! 13 yaşındaki kız 2 gün sonra ailesine kavuştu
Bursa'da 2 gündür aranan 13 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'ekmek almaya gidiyorum' diyerek çıkan ve bir daha dönmeyen 13 yaşındaki Nisa G.'nin ailesi polisi aradı. İhbar üzerine kent merkezinde polis küçük kız için teyakkuza geçti.

Sevindirici haber iki gün sonra Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden geldi. Polis ekiplerinin bulduğu kız çocuğu işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Aile, polis ekipleri ve kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

