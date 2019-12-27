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Mustafa Cengiz'e bir tepki daha

Bursaspor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi. Mustafa Cengiz'in Bursaspor'a yönelik yaptığı açıklamaları kınayan Yeşil-Beyazlı yönetim, çirkin olayların içerisinde yer almayacaklarını bildirdi.

DHA27.12.2019  18:54 - Güncelleme: 27.12.2019  18:54
Yeşil beyazlı kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Başarısızlıklarını örtmek için firavundan medet umanlar bu söylemleri ile futbol ortamını sahadan uzaklaştırarak kaosa sürüklemeye çalışmaktadırlar. Türkiye’nin şampiyonluk yaşamış takımlarından biri olan kulübümüzü çirkin oyunlarınıza alet etmenize izin vermeyeceğiz. Taraftarlarının fair-play ödülü aldığı kulübümüz, spor etiği içerisinde kalarak ve sahada verdiği mücadele ile hakkıyla şampiyon olmuştur. Camiamız futbolun değerini düşürecek hiçbir söylem ve eylemde bulunmamış ve bundan sonra da bulunulmayacaktır. Kulübümüz spora zeki, çevik ve ahlaklı olma ilkeleri ile bakmakta ve dün olduğu gibi bugün de bu ilkelerden taviz vermeyecektir. Türk futbolunun tüm sorunlarına rağmen şampiyonlukları sahada kazanan bir kulüp olarak Galatasaray Kulübü başkanı Sayın Mustafa Cengiz’i kulübümüze hitaben söylediği sözler sebebiyle kınıyoruz."
Bursaspor Kulübü ayrıca açıklamasında, şampiyon olduğu sezona ait sevinç fotoğrafını kullandı.

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