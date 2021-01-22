Bursaspor'da tek hedef galibiyetle başlamak

DHA 22 Ocak 2021 Cuma 10:49 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 10:49

TFF 1’inci Lig’de son dönemde yaptığı çıkış ve genç oyuncularının performansıyla gündeme gelen Bursaspor, sezonun ikinci yarısını Adana deplasmanında açıyor. Bursa temsilcisi, yarın saat 19.00’da Adana Demirspor’a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Bursaspor, 27 puan ile 9’uncu sırada, Adana Demirspor ise 31 puan ile 5’inci basamakta bulunuyor.

İki ekip, bu zorlu randevu ile birlikte 53’üncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan mücadelelerde Bursaspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar 24 kez sahadan galibiyetle ayrılırken; Adana ekibi ise 16 maçta kazanan taraf oldu. Geriye kalan 12 maçta ise taraflar birer puana razı oldu. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 3-1’lik skor ile kazandı.

Adana’da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü söz konusu. Rakibine 26 kez konuk olan Bursaspor, bu mücadelelerden yalnızca 6’şar galibiyet ve beraberlik çıkarırken, 14 mücadeleyi ise kaybetti. Bursa temsilcisi, geçen sezon Adana’da oynadığı her iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılırken, bu kez kazanarak buradaki galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

İki ekip de son maçlarında formda bir görüntü çizdi. Adana Demirspor, ligde oynadığı son 4 maçının 3’ünü kazanarak zirve iddiasını sürdürdü. Bu sezon iç sahada 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Adana ekibi, son iki maçını da kazandı. Bursaspor da ligdeki son 5 maçında yenilmezken; bu mücadelelerin 4’ünden galibiyetle ayrıldı. Sadece bir kez berabere kalan Bursa ekibi, deplasmanda da 3 maçtır kaybetmiyor.

ŞEHİR GALİBİYET İÇİN KENETLENDİ

Karşılaşma öncesinde Bursa galibiyet için kenetlendi. Son dönemlerde mali açıdan sıkıntılı günler yaşayan Bursaspor Kulübü’ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 535’er bin lira katkı sağlarken; aynı zamanda Otto Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinçtürk, Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik ve Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser tarafından da 50’şer bin liralık galibiyet primi verilecek.