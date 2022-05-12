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Bursa'ya şehit ateşi düştü

Sultanbeyli'de kaçan aracı kovalayan yunus timinin hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın Bursa'da yaşadığı ve acı haberi alır almaz İstanbul'a gittiği öğrenildi. Şehit polis memurunun 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

IHA12 Mayıs 2022 Perşembe 01:38 - Güncelleme:
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Olay, saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyarılara rağmen durmayan otomobili takip eden ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Gökmen B. ve Hüseyin Duman'ın (24) üzerinde olduğu motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan Vedat G. kontrolündeki hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet ile iki polis metrelerce savruldu. Kazada yaralanan Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede şehit olurken Gökmen B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazada şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesinin Bursa'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit polis memurunun ailesi acı haberi alır almaz İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Şehit polis memuru Ordu'da toprağa verilecek.

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