  • Bursa'ya valilikten yeni görevlendirme: Başkanlık koltuğuna oturacak isim belli oldu
Güncel

Bursa'ya valilikten yeni görevlendirme: Başkanlık koltuğuna oturacak isim belli oldu

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçilene kadar Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın iş ve işlemleri yürütmek üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirildiğini açıkladı.

Mustafa Bozbey'in İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Valiliği tarafından yayımlanan resmi yazıya göre, 04 Nisan 2026 tarihli ve ilgili onay doğrultusunda alınan kararda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi kapsamında işlem yapıldı. Bu çerçevede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın görevlendirildiği bildirildi.

Valilik yazısında, belediye başkanlığı görev ve işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirmenin yapıldığı belirtilirken, kararın ilgili kurum ve kuruluşlara iletildiği ifade edildi. Söz konusu yazı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.

