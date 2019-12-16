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Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli?

Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de bugün heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Masterchef'in bu akşamki bölümünde Buse Varol, Alşian, Demet Akalın ve Okan Kurt sürprizi var. Eğlence dakikaların yaşanacağı yeni bölümde MasterChef mutfağına giren ünlü çiftler, yaptıkları yemeklerle yarışacaklar. Bu görünlerin ardından Buse Varol hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte Buse Varol hakkında tüm merak edilenler..

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Masterchef Türkiye'de heyecan hiç bitmiyor. Bu akşamki yeni bölümde izleyenlere ve yarışmacılara Buse Varol, Alşian, Demet Akalın ve Okan Kurt sürprizi var. Eğlence dakikaların yaşanacağı yeni bölümde MasterChef mutfağına giren ünlü çiftler, yaptıkları yemeklerle yarışacaklar. Renki görüntülerin yer aldığı bu bölümde Buse Varol eğlenceli halleri ile dikkat çekti. Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Buse Varol'a dair merak edilenleri sizler için derledik. 
 

 
BUSE VAROL KİMDİR? 
25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol aslen Manisalıdır. Üniversiteyi Eğitim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile tamamladı. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyerlik yaptı. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla ise bambaşka bir kariyere adım attı.
 
İlk dizisi "Tozlu Yollar"da "Şerife" karakterine hayat veren Buse Varol, "Arka Sokaklar" Dizisinde ise "Yasemin" isimli bir polis memurunu canlandırdı. Buse Varol, yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği "Dostlar Mahallesi" adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.
 
TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid"in kadrosuna sonradan dahil oldu. Buse Varol, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı kendisinden 24 yaş büyük olan Alişan ile 6 Mayıs 2018 tarihinde evlendi. 

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