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Butik otelde alevlere teslim oldu! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde butik otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Butik otelde alevlere teslim oldu! 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Sarıkız Mahallesi sahilinde Yahya Yavuz'a ait butik otelin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşletmeci Yavuz ile çalışanların söndürmek için müdahale ettiği yangın büyüyerek otelin önündeki kafe bölümüne de yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Müşterilerin tahliye edildiği yangında dumandan etkilenen otel sahibi Yahya Yavuz ile çalışanlar Mahmut Yılmaz ve Bahattin Turhal sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan otel ve kafe kullanılamaz hale geldi.

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