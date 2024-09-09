24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programına konuk olan Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Eryılmaz, 15 Eylül Cumartesi günü 'Büyük Aile Buluşması' düzenleneceğini ifade etti. Eryılmaz, "LGBT propagandasının yasak olduğu 24 ülke var. 25. Türkiye olabilir. Bunun için 15 Eylül Cumartesi günü 'Büyük Aile Buluşması' düzenlenecek. 50 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Bu yıl daha güçlü ve herkesin ilgisini çekiyor. Bunu Rusya ve Macaristan yapmış biz neden yapamayalım?" dedi.



"TELEFON VE TABLETLERDEN SONRA NESLİN BOZULMASI ÇOK ARTTI"

Avrupa'da aile yapısının güçlü olmadığını ifade eden Eryılmaz "Bizler geç fark ettik ama onlar bizden daha geç fark etti. Bizim milli ve manevi değerlerimiz daha güçlü. Avrupa ile kıyasladığımızda çok iyiyiz. Dijital ekranlar ve akıllı telefonlar 2012 yılında hayatımıza girdi ve çok hızlı ilerledi. Televizyon ve sinema dünyasını eleştiriyorduk. Özellikle şimdi Z Kuşağı ya da Alfa Kuşağı konuşulduğunda psikologlarımız diyorlar ki 'En iyi anne babanın çocuğuna katkısı %30'dur. %70'i telefondur.' Mustafa Merter Hoca, 'Tek gözü kalmış canavar' diye söylemişti. O metaforu tanımladığında Deccal olarak tanımlandırmıştı. Bu herkese göre değişebilir ama çok doğru bir değerlendirme. Çünkü karşınızda bir algoritma çalışıyor ve sizin cinsiyetinizi, yaşınızı, neyi sevip sevmediğinizi bilen, her şeyi dinleyen bir yapı var" değerlendirmesinde bulundu.

"BAZI DİZİ SEKTÖRLERİ LGBT PROPAGANDASI YAPMAYAN PROJLERİ FONLAMIYOR"

"Sizin elinizde filmle ilgili bir proje var diyerek yapım şirketlerine gidip danıştığınızda şirket 'Kahramanın ikisini hemcins yapsak olur mu?' diyenler oluyor" diyen Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri "Bazı dizi sektörleri LGBT propagandası yapmayan projeleri fonlamıyor. Bunu yaşayan çok insan var. Konuşsa ne olacak? Belki de bu sektörde devam edemeyecek endişesiyle yaşıyorlar. Arafta kaldığım konulardan biri budur. Hocalar diyorlar ki, 'Benim çok sayıda hastam var ve bununla ilgili konuşursam onları kaçırmış olurum.' Hak veriyorum. Bazılarının rızık endişesini de anlayamıyorum" açıklamasında bulundu.