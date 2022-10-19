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  • Büyük beğeni topladı! Prof. Dr. Aziz Sancar'dan KKTC'ye destek
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Büyük beğeni topladı! Prof. Dr. Aziz Sancar'dan KKTC'ye destek

Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, KKTC'nin diğer ülkeler tarafından tanınmasına destek oldu. Sancar'ın bu desteği sosyal medyada büyük beğeni topladı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
Büyük beğeni topladı! Prof. Dr. Aziz Sancar'dan KKTC'ye destek
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Türkiye, yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası toplumda tanınmasına yönelik çabalarını sürdürüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcı ülkelere hitap ederek, katılımcı ülkelere KKTC'nin tanınması çağrısında bulundu.

Aziz Sancar'dan KKTC'ye destek

KKTC'nin tanınmasına yönelik çalışmalardan biri de üzerinde İngilizce olarak 'KKTC Tanınmalı' yazan tişörtler.

'KKTC Tanınmalı' tişörtünü son olarak dünyaca ünlü Prof. Dr. Aziz Sancar giydi.

Sancar'ın bu desteği sosyal medyada beğeni toplarken, binlerce kullanıcı Sancar'a 'vatansever ve milliyetçi' yorumunda bulundu.

Rusya ile direkt uçuşlar kasımda başlıyor

Geçtiğimiz ay KKTC ile Rusya arasında direkt uçuş seferlerinin başlayacağı açıklandı.

Antalya aktarmalı planlanan Moskova-Ercan Havalimanı seferlerinin, kasım ayında başlaması bekleniyor. Rusya ile başlayacak direkt uçuşlara yeni ülkelerin de katılacağı öngörülüyor.

  • Prof Dr Aziz Sancar
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