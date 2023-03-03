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Büyük deprem böyle görüntülendi! Güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat'ta meydana gelen depremin şiddeti güvenlik kameralarında yansıdı. Trabzon Caddesi'ndeki kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntı ve bazı binaların yıkılması yer aldı.

AA3 Mart 2023 Cuma 01:12 - Güncelleme:
Büyük deprem böyle görüntülendi! Güvenlik kameralarına anbean yansıdı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

İşte o korkutan görüntüler;

GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem anı, Kahramanmaraş kent merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TOZ BULUTLARININ CADDEYİ KAPLADI

Trabzon Caddesi'ndeki kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntı ve bazı binaların yıkılması yer alıyor.

Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken yıkılan binanın enkazından çıkan toz bulutlarının caddeyi kapladığı görülüyor.

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