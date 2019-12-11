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Büyük deprem geliyor mu? Uzmanı yanıt verdi

Balıkesir'deki ard arda depremler sonrası açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim yok.' dedi.

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
 "Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim YOK!
 
Teorik olarak magma kökenli bir aktivite ise (öyle görünüyor) küçük depremlerle devam eder, fakat büyük deprem gelmez
 
 Teorik bilgi: Bazen barajlar da yapay depremler oluşturur (aktivitenin hemen yanında ikizcetepeler barajı). Ama baraj büyük değil emin olmak zor"
 
KORKUTAN GİRİT AÇIKLAMASI
 
Girit'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan Ersoy, "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." ifadelerini kullandı.

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