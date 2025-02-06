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Büyük depremin ikinci yıl dönümünde camilerde dua okundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Osmaniye ve Adana'daki camilerde 6 Şubat'ın ikinci yılında dualar okundu.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 08:13 - Güncelleme:
Büyük depremin ikinci yıl dönümünde camilerde dua okundu
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Camisi'nde sabah namazı kılındı, hatim duası okundu.

Ardından 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi.

Programlara depremde yakınlarını kaybedenler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, kabirlere karanfil bıraktı, ziyarete gelenlere başsağlığı diledi.

Yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler de mezar başında dua etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazının ardından dua edildi.

Osmaniye'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Bülbül Camisi'nde sabah namazı kılındı, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde de İl Müftülüğünce Ramazanoğlu Camisi'nde sabah namazı kılındı, mevlit okutuldu. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yavuz Selim Köşger ve vatandaşlar katıldı.

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