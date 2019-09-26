23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,664
  • 6,1976
  • 274.815
  • 101940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Büyük İstanbul depremi için 2 senaryo

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bugün İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8’lik depremi yorumladı. Bektaş, bugün bilim dünyasının İstanbul depremiyle ilgili konuştuğu iki farklı senaryo olduğunu belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bugün İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8’lik depremi yorumladı. Bektaş, bugün bilim dünyasının İstanbul depremiyle ilgili konuştuğu iki farklı senaryo olduğunu belirtti. Bektaş, “Fayın Marmara'yı iki türlü geçme ihtimali var. Bunlardan birisi 7'den büyük depremlerle de olabilir ya da böyle küçük depremlerle de geçebilir” dedi. Bektaş, felaket senaryosunun yanın da daha olumlu bir senaryo da olduğunu belirterek, “Bana göre Orta Marmara’da 7’den büyük değil, 7’den küçük 6, 6.5 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı daha yüksek” diye konuştu.
 
Prof. Dr. Osman Bektaş’ın A Haber’de yaptığı yorumlar şöyle:
 
4.6 büyüklüğündeki Silivri Depremi Orta Marmara’nın karakteristik depremiydi, bu da öyle. 1999 depreminden sonra Orta Marmara’da, Silivri açıklarında zaten 5, 5.5 büyüklüğünde deprem yaşamışız.
 
MARMARA’NIN ALTINDAKİ KABUK ÇOK ZAYIF
 
Marmara Denizi’nin altındaki zayıf kabuk ve çok faylı yapı orta derece deprem üretme kapasitesine sahip. Dolayısıyla Orta Marmara’nın deprem yorumu, karadaki kabuktan çok farklı olması gerekir.
 
Karadaki kabuk son derece güçlü, enerji biriktirme potansiyeli fazla. Dolayısıyla uzun zaman içerisinde 7 ve 7’den büyük deprem üretebiliyor.
 
Ama Orta Marmara’da deniz tabanındaki kabuk oldukça ince ve zayıf ve çok faylı. Dolayısıyla büyük deprem üretmeden, 4, 5 hatta 5.5 büyüklüğünde deprem üretebiliyor.
 
BİLİM DÜNYASI İKİYE AYRILMIŞ DURUMDA
 
Bugün bilim dünyası ikiye ayrılmış durumda.
 
Orta Marmara’yı fay büyük depremle mi geçecek, yani 7’den büyük depremle mi geçecek? Yoksa bugün yaşadığımız gibi 4,5, 5 büyüklüğünde depremlerle mi geçecek?
 
Her iki senaryonun da bugün geçerliliği var. 7’den büyük deprem olma olasılığı da o ayrı bir senaryodur. Ama fayın küçük depremlerle geçme olasılığı da var.
 
Kötü senaryonun yanında olumlu senaryo da var. 7’den büyük deprem üreten bir senaryo da var, doğrudur, bir görüştür. Ama 5, 5.5, ondan daha küçük depremlerle Orta Marmara’yı geçeceği yönünde de bir senaryo var.
 
En iyi tahminin doğruluk derecesi yüzde 60, 65 civarındadır.
 
Dolayısıyla bu büyük Marmara Depremi’nin geleceği demek değildir.
 
Ama bir deprem kümelenmesi, bir sismik kümelenme olursa elbetteki risk daha da artar.
 
Şu anda 1999’daki Körfez depreminden sonra yaşadığımız anormal bir durum yok. Çünkü aynı depremleri ben son 20 yıl içerisinde yaşadım. Dolayısıyla daha büyük bir sismik aktivite yok.
 
BİR FELAKET SENARYOSU VAR BİR İYİ SENARYO VAR
 
Şu an fazlaca telaşlanacak bir duruma gerek yok. Bekleyeceğiz.
 
Dediğim gibi bu iki senaryo: Bir felaket senaryosu var ama bunun kadar geçerli olan 2. Bir senaryo daha var. Bu 4.6, 5.5 büyüklüğündeki depremlerle Orta Marmara’nın geçişi…
 
KABUK YAPISI YANLIŞ YORUMLANIYOR
 
20 yıl içinde sismik aktivitede anormal bir durum yok. Marmara Denizi’nin altındaki kabuk yapısının özelliği farklı yorumlanıyor. Karadaki kabuk yapısı ile denizdeki kabuk yapısı farklı. Dolayısıyla deniz yapısını dikkate almadan söylenen senaryolar, bu da yanlış veya farklı sonuca yol açıyor.
 
BANA GÖRE 7’DEN KÜÇÜK OLMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK
 
Bana göre Orta Marmara’da 7’den büyük değil, 7’den küçük 6, 6.5 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı daha yüksek.

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Depremden etkilenen 3 bina kontrollü yıkıldı

Depremden etkilenen 3 bina kontrollü yıkıldı

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama

Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası o paylaşımlara sert tepki: Densizlik

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası o paylaşımlara sert tepki: Densizlik

Deprem anında neler yapmalıyız? İşte 'hayat kurtaran' uyarılar

Deprem anında neler yapmalıyız? İşte 'hayat kurtaran' uyarılar

AFAD açıkladı! İşte depremin bilançosu....

AFAD açıkladı! İşte depremin bilançosu....
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA