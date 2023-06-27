İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,8427
  • EURO
    28,2491
  • ALTIN
    1600.17
  • BIST100
    5732.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyük rezalet! Bebek katili Öcalan'a 'filozof' diyene CHP 'vatansever' dedi
Güncel

Büyük rezalet! Bebek katili Öcalan'a 'filozof' diyene CHP 'vatansever' dedi

PKK elebaşına ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Skandal bir açıklamaya imza atan CHP'li Tuncay Özkan ise destek mesajı paylaşırken, “Merdan Yanardağ bir vatanseverdir” dedi.

27 Haziran 2023 Salı 08:07 - Güncelleme:
Büyük rezalet! Bebek katili Öcalan'a 'filozof' diyene CHP 'vatansever' dedi
ABONE OL

'Filozof' ilân ettiği teröristbaşı Öcalan'ın haksız yere cezaevinde tutulduğunu savunan CHP fonlu Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Karara HDP ve CHP aynı dille tepki gösterdi. CHP'li Tuncay Özkan, destek mesajı paylaşırken, "Merdan Yanardağ bir vatanseverdir" dedi.

Genel yayın yönetmeni olduğu Tele 1'de terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı 'filozof' ilan edip haksız yere hapiste tutulduğunu söyleyen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ hakkında yayındaki terörist elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Yanardağ, emniyete götürüldü. Karara HDP ve CHP aynı dille tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, destek mesajı paylaşarak "Bu bir gözdağıdır. Anlamsızdır. Merdan Yanardağ bir vatanseverdir" dedi. Hükümet ve RTÜK'ün hedef alındığı HDP açıklamasında ise teröristbaşı Öcalan'dan 'sayın' denilerek bahsedildi.

"ÖCALAN BEBEK KATİLİDİR"

Van'da vatandaşlarla çay içip sohbet eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yanardağ'ın söylemlerine tepki göstererek, "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.