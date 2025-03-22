Büyük skandal! 16 milyon İstanbulluyu 'DMP'den fişlemişler

İBB'ye yönelik soruşturmada savcılığın "vatandaşların kişisel verilerini elde etme" suçlamasının dayanağı sosyal medyada yayınlanan gözaltındaki 3 ismin ses kayıtlarında ortaya çıktı. Kayıtlara göre örgüt, cep telefonlarına indirilen İBB'nin 'İsatanbulsenin', 'İstanbulkart' gibi uygulamalara monte ettiği İngiliz şirketin veri yönetim platformuyla 16 milyon İstanbullunun her adımı fişlenmiş! Ses kayıtlarında şüpheliler M.O., S.T. ve U.A. arasında sistemin İBB'ye satışı ve İstanbulluların fişlenme planının tüm detayları ortaya çıktı.

TÜM İSTANBUL'U GÖRÜYORUZ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İngiliz firmaya ait veri yönetim platformu DMP'yi pazarlamaya çalışan U.A. sistemi anlatırken vatandaşların kaç saat nerede kaldığını nerede yaşayıp nerede çalıştığına kadar sistem üzerinden göreceklerini söylüyor. U.A. "WIFI'ye girdiğinde o tanımlama ID, DNP'ye akıyor. U.A tüm internete hakim olacaklarını anlatarak şu ifadeleri kullanıyor: "Bunu bütün Türkiye'ye de yayabileceğiz, tüm Türkiye'nin verilerini almış olacağız. 16 milyonu 80 milyona genişletebileceğiz."

HEDEFİMİZ AK PARTİLİ SEÇMEN

Sistemin hedefinin Ekrem İmamoğlu'na sempati gösterebilecek AK Parti seçmeni olduğunu anlatan U.A. "O niş kitle de bizim hesaplarımıza göre 700-800 bine yakın tekil kullanıcı var 18 yaş üstü. Toplumsal algıyı bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz." diyor. Sistem uygulamaya yerleştirilen kameralar ile vatandaşları izleyebiliyor U.A.:Dijital arka fonda bir reklam çıktı diyelim. İmamoğlu görseli var. Beşiktaş Meydanı'ndayız, kamera da koyuyoruz şimdi.Aslında bütün İstanbul'u görebiliyoruz." M.O. U.A.'nın anlattıklarını "Ben oraya inşaat ilanı veriyorum ama o siteye giren dataların da izini takip ediyorum" diyerek onaylıyor. S.T. ise "Oraya kamera koyuyor, casus gibi" diyor.

U.A. Super App ile İstanbulluların ulaşım ve diğer hizmetlerin hepsine ulaşacağını ve bu yolla büyük kitlelerin verilerine ulaşılabileceğini anlatarak "App zaten 16 milyon insanın cep telefonuna indiği an bitti." diyor.U.A., DNP sahibi olduklarında 3-4 kat, belki 5-6 kat para kazanırız. Ama bu büyük sorun ortaya çıkarır" diyor. M.O. ise "Bu işe ticaret değil siyasal mesele olarak girdik" yanıtını veriyor.

BDDK'YA YUTTURDUK

U.A., konuşmalarında Akbank'a benzer bir uygulamayı yaptıklarını ve BDDK'yı atlattıklarını ise şöyle anlatıyor. "Akbank DNP'yi kurduk, BDDK hemen Akbank'a çöktü. Bayağı da bir görüşmeler falan yapıldı. BDDK' daki adamlar hiçbir şeyden anlamadığı için bir şekilde medya diye yutturduk, geçti. Ama BDDK bir anda şey oldu; " Ne oluyor? Bu kişisel veriler şey olur" diye. Az daha bankaya 50-60 milyon ceza vereceklerdi."

BİG BROTHER SİSTEMİ

Sistem, İngiliz yazar George Orwell'ın ünlü 1984 romanında yer alan ve insanları denetlemek için sürekli izleyen, kayıt altına alan 'Big Brother" sistemini hatırlattı.

FACEBOOK CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI GİBİ

2014'te İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini izinsiz topladığı ortaya çıkmıştı. Şirketin elde edilen verileri seçmenlerin fikrini etkilemek için kullanıldığı anlaşılmıştı. Facebook, 'aldatıldık' diyerek kamuoyundan özür diledi ve Cambridge Analytica'nın verileri uygunsuz bir şekilde topladığını açıkladı. Skandal Avrupa'da kişisel verilerin güvenliği konusunda milat olurken, eleştirilerin odağındaki şirket 2018'de iflas etti.

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