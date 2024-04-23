Büyük skandal! Bebek katili Öcalan'ın fotoğrafının altında DEM'lendiği ortaya çıktı

31 Mart seçimleri için Oya Tekin'in adı önce Çukurova ilçesi için geçti. Çukurova belediye başkan adaylığı kesin gözüyle bakılan Oya Tekin, adaylığı açıklanmadan önce ilçede seçim çalışmalarına başladı. Aynı zamanda avukat olan Oya Tekin 17 Ocak'ta DEM'in Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sabah'ın haberine göre, seçim boyunca DEM ile ittifak yapmadıklarını kabul etmeyen CHP yönetiminin yalanı ulaşılan fotoğrafla gün yüzüne çıktı. Duvarlarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın resimlerinin bulunduğu odada fotoğraf çektiren Oya Tekin'in DEM partilileriyle koyu sohbeti dikkat çekti.

SEYHAN'A BAŞKAN OLDU

Ziyaret bitiminden sonra Oya Tekin daha sonra ilçe binasının önünde yöneticiler ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Tekin çektirdiği iki fotoğraftan sadece toplu fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, Öcalan ve Demirtaş'ın resimlerinin bulunduğu kareyi ise koymadı.

Toplu fotoğrafa ise, "DEM parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Adana'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunları konuştuk" paylaşımında bulundu. Daha sonra genel merkez tarafından Seyhan Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Tekin, 31 Mart seçimlerinde başkanlığı kazandı.

DEM'Lİ İKİ ÜYE KOMİSYONA ALINDI

Oya Tekin'in DEM seviciliği başkan seçildiği Seyhan Belediyesi'nde de devam etti. 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Seyhan Belediye eşbaşkan adayı olan Sever Uzun, Kanunlar Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu üyeliğine seçildi. Sever Uzun ile birlikte DEM partili meclis üyesi Aydın Varol da Kentsel Dönüşüm Komisyon üyeliğinde yer aldı. Sever Uzun'un önümüzdeki günlerde belediye başkan yardımcılığına getirilmesi de konuşulanlar arasında.

DEM PARTİLİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ

Seçimlerden önce Gülbahçesi Mahallesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte ziyaret eden Oya Tekin'e DEM partili bir kişi, " Burada bizim astığımız pankartlarımız sökülüyor. Astığımız pankartlar halkın parasıdır. CHP'nin pankartları duruyor. Oya hanım buradan sizi de eleştiriyorum. Bizim astığımız pankartların önüne kadın mor renkli pankartlarınızı asmanızı doğru değil. Daha önce neden kullanmıyordunuz? Bunu kınıyoruz ve önleminizi almanızı istiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek tehdit etmişti.