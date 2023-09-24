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  • Büyük susuzluk yaşanıyor! Mansur Yavaş vatandaşı canından bezdirdi
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Büyük susuzluk yaşanıyor! Mansur Yavaş vatandaşı canından bezdirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşı 2 güne yakın süredir susuz bıraktı. Büyük bir susuzluğun yaşandığı bölgedeki vatandaşlar isyan edip sosyal medyadan tepki gösterdi. Belediyeye bağlı ASKİ'nin belirtilen tarih ve saatlere kadar su sorununu çözemediği öğrenildi. Ayrıca vatandaşların, 'yalan söylemekten de utanmaz hale gelmişsiniz', 'Mansur Yavaş başkan, 2 gündür suyumuz yok. Öyle uzak köy falan da değil, başkentin göbeğindeyiz', Beceriksiz Mansur Yavaş. Ankara susuz kaldı' şeklinde sert eleştirilerde bulunduğu görüldü.

24 Eylül 2023 Pazar 23:06 - Güncelleme:
Büyük susuzluk yaşanıyor! Mansur Yavaş vatandaşı canından bezdirdi
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Ankara'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi, vatandaşı canından bezdirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Başkent'te birçok yerleşim yerinde halk en temel belediye hizmeti olan suya erişimde büyük sıkıntılar yaşıyor. Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 2 güne yakındır büyük susuzluk yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar mağduriyetlerini sosyal medya hesaplarından dile getirirken, ASKİ'nin belirtilen tarih ve saatlere kadar su sorununu çözemediğini ifade ediyor.

İşte vatandaşların sosyal medyadaki bazı tepkileri:

"Yenimahalle Çiğdemtepe bölgesinde iki gündür su yok kendimi kötü hissediyorum."

"Sularımız kesik hiçbir bilgilendirme yapılmadı ne zaman sular gelir acaba?"

"2 gündür sular kesik ve suları kestikten sonra haber veriyorsunuz, arıyoruz açmıyorsunuz"

"Sabahtan beri Keçiören-Yenimahalle birçok yerde su yok ve sizin tek su kesintiniz sitenizde bu gözüküyor, yalan söylemekten de utanmaz hale gelmişsiniz. Yazık çok yazık..."

"Haftasonu ailecek susuz kaldık, küçüklüğüme, marketten su alarak tuvalete döktüğümüz o senelere geri döndük, teşekkür ederiz"

"Mansur Yavaş başkan, bir park açıp sabah akşam paylaşım yapıyorsunuz, 2 gündür suyumuz yok. Öyle uzak köy falan da değil, başkentin göbeğindeyiz"

"Böyle beceriksiz olmayın bahane aşağı kodlar suyu çok kullanıyor size çıkmıyor saçmalığı nedir? 2 gün önce aşağıdakiler su kullanmıyor muydu? Beceriksiz Mansur Yavaş. Ankara susuz kaldı"

  • Ankara su sorunu
  • ASKİ susuzluk
  • Mansur Yavaş açıklama

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