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Büyük tartışma yaratmıştı! Bakanlık görevden alındıklarını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında kamuoyunda olumsuz algıya neden olacak nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilen okul müdürlerinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

  • DHA
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İstanbul Ümraniye ve Beylikdüzü, Gaziantep ve Bursa´daki bazı okullarda 10 Kasım Atatürk´ü Anma Programları kapsamında Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez şeritleri tutan öğrencilerin Atatürk fotoğrafı önünde eğilmeleri tepki uyandırmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konu ile ilgili haberler üzerine soruşturma başlattı. Bakanlık, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi.
 
 
"10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık maarif müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır."  

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